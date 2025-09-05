Całkowite zaćmienie Księżyca będzie widoczne w Polsce w niedzielę wieczorem, 7 września 2025 roku. Faza całkowita rozpocznie się o 19:30, osiągnie maksimum o 20:12, a zakończy się o 20:52. Do 21:56 potrwa jeszcze faza częściowa. Księżyc wzejdzie tuż przed początkiem fazy całkowitej, dlatego warto znaleźć miejsce z odsłoniętym horyzontem na wschodzie. Zjawisko będzie widoczne w całym kraju, pod warunkiem sprzyjającej pogody.

Jak powstaje "krwawy Księżyc"?

Weekendowe zaćmienie to efekt ustawienia się Ziemi dokładnie pomiędzy Słońcem a Księżycem. W czasie całkowitego zaćmienia nasza planeta rzuca cień, który całkowicie zakrywa tarczę Księżyca będącego w fazie pełni.

Choć Księżyc nie jest wtedy bezpośrednio oświetlany przez Słońce, nie znika z nieba. Przybiera czerwonawy odcień, dlatego nazywany jest "krwawym Księżycem". To wynik rozpraszania światła słonecznego w ziemskiej atmosferze, które zakrzywia się i dociera do Księżyca. W ten sposób nadaje mu charakterystyczny kolor. Im więcej pyłów i zanieczyszczeń w atmosferze, tym intensywniejsza może być czerwień.

Jak najlepiej obserwować całkowite zaćmienie Księżyca?

Do obserwacji zaćmienia nie potrzeba teleskopu ani specjalistycznego sprzętu, zjawisko widoczne jest gołym okiem. Jednak lornetka lub teleskop pozwolą dostrzec więcej szczegółów, takich jak nierówności powierzchni Księżyca czy subtelne zmiany barw.

Aby obserwować całkowite zaćmienie Księżyca, najlepiej udać się w miejsce z dala od świateł miejskich. Mogą to być obrzeża miasta, parki, lasy czy pola. Dodatkowe oświetlenie może zepsuć spektakularny efekt. Warto zabrać ze sobą ciepłe ubranie, koc i termos z napojem.

Na kolejne całkowite zaćmienie księżyca trzeba będzie poczekać do 31 grudnia 2028 roku. Dla tych, którzy nie będą mogli obserwować zjawiska na żywo, uczelnie i instytucje astronomiczne przygotowują transmisje online.

