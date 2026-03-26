W skrócie Wiceprezydent Stanów Zjednoczonych J.D. Vance przyjedzie na Węgry 7-8 kwietnia, tuż przed wyborami parlamentarnymi, aby zademonstrować poparcie dla premiera Viktora Orbana.

Termin wizyty, podany w depeszy Departamentu Stanu, nie był wcześniej oficjalnie ogłaszany przez Biały Dom.

12 kwietnia na Węgrzech odbędą się wybory parlamentarne, w których zostanie wybranych 199 deputowanych na czteroletnią kadencję.

Otwarte lobbowanie za przywódcami innych państw było sprzeczne z wieloletnią tradycją amerykańskiej administracji, która co do zasady nie mieszała się do polityki wewnętrznej innych państw - podkreślił portal.

Trump poparł jednak Orbana we wpisie w serwisach społecznościowych z 24 marca. Zaapelował wówczas do wyborców, by "poszli i zagłosowali" na Orbana, oraz nazwał go "naprawdę silnym i wpływowym przywódcą, który udowodnił, że osiąga fenomenalne rezultaty".

Sam Vance od dawna popiera skrajnie prawicowe partie w Europie i czasem ostro krytykuje mainstreamowe koalicje i sojusze rządzące w krajach europejskich - przypomniał portal.

Vance ma być najwyższym rangą przedstawicielem administracji USA na Węgrzech od wizyty w czerwcu 2006 r. ówczesnego prezydenta George'a W. Busha - wynika z fragmentu depeszy. W połowie lutego Węgry odwiedził sekretarz stanu USA Marco Rubio.

W depeszy Departamentu Stanu napisano m.in., że "bliskie relacje prezydenta Trumpa i premiera Orbana przeobraziły konfrontacyjne stosunki dwustronne za poprzedniej administracji w stan określany przez obie strony jako 'nowa złota era' - pełne szacunku i zorientowane na rezultaty partnerstwo skoncentrowane na pogłębieniu więzi obronnych, handlowych i energetycznych".

We fragmencie depeszy adresowanym do Vance'a dodano, że "w czasie, gdy Rosja i Chiny rywalizują o wpływy w nacechowanych wysoką konkurencją wyborach krajowych 12 kwietnia (na Węgrzech - red.), pana wizyta będzie jasnym sygnałem zaangażowania (USA - red.), akcentującym nasze wspólne wartości i zapewniającym, że Węgry (...) pozostaną demokratyczną podporą w mocnym sojuszu z USA, pracującą nad odnowieniem naszego cywilizacyjnego sojuszu w całej Europie".

Węgrzy ruszą do urn wyborczych 12 kwietnia, a pierwsze sondażowe wyniki głosowania zostaną upublicznione po zamknięciu lokali wyborczych o godz. 19. 2026 rok może okazać się końcem ery rządów Viktora Orbana.

Do jednoizbowego Zgromadzenia Narodowego na czteroletnią kadencję zostanie wybranych 199 deputowanych. 106 parlamentarzystów uzyska mandat w jednomandatowych okręgach, a pozostałych 93 zostanie wybranych z ogólnokrajowych list partyjnych.

