Kres nielegalnych wyścigów? Wiceminister o nowych przepisach

Wiceszef MSWiA , pytany w RMF FM o etap prac nad przepisami dotyczącymi piratów drogowych i zabójstwa drogowego, odparł, że cały pakiet zmian, zmierzający do poprawienia bezpieczeństwa w ruchu drogowym, będzie odnosił się do kodeksu drogowego i do przepisów karnych.

Nielegalne wyścigi. "Istna plaga"

- W perspektywie tygodnia, dwóch, będziemy wpisywać to do procedury legislacyjnej, rządowej - powiedział. Zapytany, "czy do końca roku to pójdzie na rząd", odparł: - Z całą pewnością.