Podróż 200 pasażerów lotu Wizz Aira z Katowic do Splitu przerodziła się w logistyczny koszmar. Samolot zamiast dotrzeć do Chorwacji , został skierowany na lotnisko w Belgradzie z powodu "niekorzystnych warunków pogodowych" panujących nad wybrzeżem Adriatyku.

Pechowy lot z Katowic do Splitu. Pasażerowie oburzeni

Około godz. 2 w nocy zwołano pasażerów lotu do terminalu, by przekazać informacje, że Wizz Air kończy z nimi współpracę. Mieli oni na własną rękę szukać sposobu przedostania się do miejsca docelowego lub transportu do Polski.