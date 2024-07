Piloci rejsu z Krakowa do norweskiego Stavanger zostali zmuszeni do awaryjnego lądowania na lotnisku w Balicach. Stało się to w środę nad ranem, niedługo po odlocie z tego właśnie portu. Powód? Nagle wykryta usterka techniczna maszyny. Na pokładzie znajdowało się kilkaset osób. Nikomu nic się nie stało.