Korneluk i Bilewicz właściwie powołani? Niecodzienna decyzja Sądu Najwyższego

Kwestia rozpatrywana w środę przed Izbą Karną Sądu Najwyższego dotyczyła dwóch pytań Sądu Apelacyjnego w Warszawie - dotyczą one tego, czy prokurator Dariusz Korneluk jest uprawniony do pełnienia obowiązków prokuratora krajowego oraz czy prokurator Jacek Bilewicz został wcześniej skutecznie obsadzony jako pełniący obowiązki prokuratora krajowego.

Sprawa została rozpatrzona przez Michała Laskowskiego, Jarosława Matrasa i Wiesława Kozielewicza - czyli sędziów Sądu Najwyższego, którzy trafili do SN jeszcze przed reformą Prawa i Sprawiedliwości z 2018 roku. Sędzia Wiesław Kozielewicz - tłumacząc decyzję sądu - ocenił, że wiele osób może czuć "niedosyt".

- Sąd ma wielką władzę. To wyłącznie sąd sprawuje wymiar sprawiedliwości. To wychodzący w skład sądu niezawiśli sędziowie, zgodnie z własnym sumieniem, doświadczeniem życiowym, kierując się zasadami pewnego rozumowania oraz wskazaniami wiedzy dokonują samodzielnie ustaleń w zakresie faktów niezbędnych do rozstrzygnięcia danej sprawy - tłumaczył decyzję sędzia Wiesław Kozielewicz.