Zgodnie z założeniami do projektu nowelizacji Ustawy o cudzoziemcach, które opublikowano w wykazie prac legislacyjnych rządu, wprowadzony miał zostać zapis o gotówkowej formie realizacji pomocy w reintegracji cudzoziemców po ich powrocie do państwa pochodzenia. Przepis miał ułatwić skłanianie cudzoziemców do powrotu do państw ich pochodzenia, ale niedługo po publikacji założeń MSWiA wycofało się z tego pomysłu.

