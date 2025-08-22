Kontrole projektów KPO. Minister potwierdza: Były nieprawidłowości

W skrócie Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz potwierdziła nieprawidłowości w wydatkowaniu środków z Krajowego Planu Odbudowy, wykryte w części skontrolowanych projektów.

Resort finansów planuje kolejne kontrole oraz wstrzymał wypłaty wsparcia do czasu weryfikacji umów, chcąc zwiększyć poczucie bezpieczeństwa korzystania ze środków publicznych.

W sektorze HoReCa trwają śledztwa oraz kontrole dotyczące dotacji, m.in. pod kątem konfliktów interesów, a Polska czeka na kolejną transzę środków z KPO.

Minister została spytana o wyniki kontroli w patek wieczorem podczas spotkania z mieszkańcami Lublina. Stwierdziła, że wśród 16 skontrolowanych projektów były nieprawidłowości. - Były, ale nie było to 16 na 16 - zastrzegła.

Chodzi o wątpliwości wokół dotacji na dywersyfikację działalności dla przedsiębiorstw z sektorów HoReCa, które ucierpiały wskutek pandemii; według doniesień medialnych firmy otrzymały dotacje z KPO m.in. na firmowe jachty. Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zapowiedziała, że w tym tygodniu zostanie skontrolowanych pierwszych 16 projektów, które "zostały uznane za wątpliwe".

W piątek minister przyznała, że ma już wiedzę o wynikach kontroli, ale chce, żeby to przedsiębiorcy pierwsi je poznali i mieli możliwość odwołania. - Dopiero potem ja wyjdę i będę informować - stwierdziła Pełczyńska-Nałęcz.

Środki z KPO. Będą następne kontrole, jest zapowiedź minister

Zapowiedziała także, że w następnych tygodniach skontrolowanych zostanie kolejnych kilkadziesiąt projektów. - To są te najbardziej ryzykowne projekty, które zmapowaliśmy - dodała.

Jak stwierdziła, jednocześnie z kontrolami beneficjentów sprawdzani są operatorzy pod kątem ewentualnych konfliktów interesów.

Szefowej MFiPR zaznaczyła, że ludzie "muszą mieć poczucie bezpieczeństwa korzystania z pieniędzy publicznych", dlatego nie będzie "ścinania głów po jednodniowej kontroli".

- Jeżeli chcemy, żeby polscy przedsiębiorcy chcieli korzystać ze wsparcia, które następnie napędzi nam rozwój, to oni musza mieć poczucie, że to nie jest jakaś sytuacja, że zaraz za tymi pieniędzy przyjdą jacyś rozgorączkowani politycy i zaczną im w internecie ścinać głowy i demolować ich wizerunek - stwierdziła.

Krajowy Plan Odbudowy. Czasowo wstrzymano wypłatę środków

W ubiegłym tygodniu wstrzymano wypłaty wsparcia do czasu weryfikacji umów. Minister zapewniła, że płatności zostaną wznowione po zweryfikowaniu umów. Śledztwo w sprawie wykorzystania pieniędzy z polskiego KPO w sektorze HoReCa wszczęła Prokuratura Europejska (EPPO).

Jak wynika z danych PARP, w ramach wsparcia HoReCa ze środków KPO podpisano 3005 umów z przedsiębiorcami (każda umowa z inną firmą). Według stanu na koniec lipca przedsiębiorcom wypłacono 110 mln zł z całkowitej kwoty wsparcia 1,24 mld zł.

Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności (KPO) ma wzmocnić polską gospodarkę; składa się z 57 inwestycji i 54 reform. Przewiduje dla Polski 59,8 mld euro ze środków UE, w tym 25,27 mld euro w postaci dotacji i 34,54 mld euro w formie preferencyjnych pożyczek. Polska otrzymała z niego dotychczas 67 mld zł. Kolejna transza pieniędzy ma wpłynąć jesienią.

