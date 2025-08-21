W skrócie Ponad 72% ankietowanych uważa, że afera związana z wydatkowaniem środków z Krajowego Planu Odbudowy negatywnie wpłynie na rząd Donalda Tuska.

Wśród sympatyków obecnej władzy połowa dostrzega zagrożenie dla notowań rządu, natomiast w grupie opozycyjnej ten odsetek jest znacznie wyższy.

Minister Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz zadeklarowała czasowe wstrzymanie wypłat z KPO i zapowiedziała szczegółowe kontrole każdej umowy.

"Czy afera związana z wydatkowaniem pieniędzy z KPO może zaszkodzić rządowi Donalda Tuska?" - takie pytanie dostali ankietowani w sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej".

72,9 proc. uważa, że afera negatywnie wpłynie na notowania Rady Ministrów. Przeciwnego zdania jest 22,7 proc. Z kolei 4,4 proc. badanych wybrało opcję "trudno powiedzieć".

Afera KPO zaszkodzi rządowi? Jednoznaczne wyniki sondażu

IBRiS sporządził odrębne zestawienie, dzieląc ankietowanych na zwolenników i przeciwników rządzącej Koalicji 15 Października.

Ponad połowa sympatyków obozu władzy (53,9 proc.) uważa, że afera z Krajowym Planem Odbudowy zaszkodzi Radzie Ministrów. W tej grupie przeciwnego zdania jest 39,8 proc. respondentów, a 6,3 proc. wybrało odpowiedź "trudno powiedzieć".

Wśród zwolenników opozycji (PiS, Konfederacja, Konfederacja Korony Polskiej, Razem) aż 92,5 proc. uważa, że afera KPO zaszkodzi rządowi Tuska. 7,5 proc. ma zdanie przeciwnie.

- Opinia publiczna jest wrażliwa na symbole. Tak jak na Polakach zrobiły wrażenie ośmiorniczki, tak teraz robią jachty. Znajomy polityka, który kupuje sobie jacht przemawia do wyobraźni również wyborców partii rządzących i to nie robi dobrego wrażenia - ocenił wyniki sondażu w rozmowie z "Rz" prof. Rafał Chwedoruk.

Badanie CATI zrealizowała w dniach 13-14 sierpnia 2025 roku pracownia IBRiS. Sondaż przeprowadzono na grupie 1067 respondentów.

Nieprawidłowości w dotacjach z KPO. Rząd reaguje

Krajowy Plan Odbudowy ma na celu wsparcie odbudowy gospodarki państw członkowskich UE po pandemii. Plan skupia się na inwestycjach i reformach w kluczowych obszarach, takich jak zielona energia, cyfryzacja i innowacje. Okazało się jednak, że środki z pakietu przypadającego branży hotelarskiej i gastronomicznej były wykorzystywane m.in. na zakup jachtów, luksusowych samochodów czy wycieczek.

W związku z ujawnionymi nieprawidłowościami minister funduszy i polityki regionalnej Katarzyna Pełczyńska-Nałęcz ogłosiła czasowe wstrzymanie wypłat pieniędzy z KPO w ramach programu HoReCa. Zapowiedziała również, że każda umowa na przekazanie środków zostanie dokładnie skontrolowana i w razie wykrycia nieprawidłowości, albo pieniądze nie zostaną wypłacone, albo w przypadku, gdy do wypłaty już doszło, rząd będzie wnioskował o ich zwrot.

