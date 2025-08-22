Prokuratorzy chcą zmiany. Rekomendują "rozdzielnie funkcji"
Zgromadzenie prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Warszawie podjęło uchwałę wyrażającą poparcie dla rozdzielenia funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego - przekazano w oświadczeniu. Takie rozwiązanie to jedna z wyborczych obietnic rządzącej koalicji. Obecnie obie funkcje pełni Waldemar Żurek.
W skrócie
- Zgromadzenie prokuratorów w Warszawie przyjęło uchwałę popierającą rozdzielenie funkcji ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego.
- Prokuratorzy apelują o większą niezależność prokuratury, w tym także o autonomię budżetową.
- Zwrócono uwagę na konieczność wprowadzenia zmian legislacyjnych zapewniających ochronę niezależności prokuratorów.
- Prokuratorzy domagają się również podniesienia wynagrodzeń urzędników prokuratury w budżecie na 2026 rok.
Na zebraniu Zgromadzenia Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Warszawie podjęto uchwałę wzywającą do rozdzielenia stanowisk ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. Obecnie obie funkcje pełni Waldemar Żurek.
Zaapelowano również, aby "zapewnić prokuraturze autonomię budżetową jako elementu gwarantującego jej niezależność i apolityczność".
Waldemar Żurek straci jedno ze stanowisk? Jest uchwała prokuratorów
Członkowie Zgromadzenia Prokuratorów Prokuratury Regionalnej w Warszawie negatywnie ocenili pominięcie prokuratury w Konstytucji RP jako organu, który stoi na straży praworządności - wynika z treści opublikowanego w piątek oświadczenia.
Prokuratorzy "przyjęli także stanowisko wskazujące na konieczność podjęcia działań legislacyjnych, które nadadzą prokuraturze nowy kierunek rozwoju, w szczególności poprzez zapewnienie skutecznych mechanizmów ochrony niezależności prokuratorów" - czytamy.
Zebrani na spotkaniu prokuratorzy opowiedzieli się za utrzymaniem dotychczasowych zasad wynagradzania sędziów i prokuratorów oraz świadczeń wynikających z przejścia w stan spoczynku.
W uchwale przypomniano, że najniżej wynagradzanymi pracownikami sfery budżetowej są urzędnicy prokuratury. "Zgromadzenie (...) zaapelowało do posłów i senatorów Rzeczypospolitej Polskiej o uwzględnienie w ustawie budżetowej na rok 2026 środków na podniesienie wynagrodzeń dla kadry urzędniczej prokuratury" - zaznaczono.
Obietnica wyborcza koalicji. Będzie rozdzielenie funkcji?
W kampanii wyborczej w 2023 roku ówczesna opozycja obiecywała, że rozdzieli stanowisko ministra sprawiedliwości i prokuratora generalnego. W latach 2016-2023 funkcje te pełnił Zbigniew Ziobro.
Wcześniej - na okres kilku lat - oba urzędy zostały rozdzielone. Od 2010 roku do marca 2016 roku prokuratorem generalnym był Andrzej Seremet.
Przeprowadzenie zmiany będzie wymagało przegłosowania ustawy w parlamencie, a następnie jej podpisu przez prezydenta Karola Nawrockiego.