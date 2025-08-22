"Zemsta Tuska". Błaszczak i Cenckiewicz reagują na akt oskarżenia

W skrócie Prokuratura oskarżyła Mariusza Błaszczaka, byłego szefa MON, o przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści dla Komitetu Wyborczego PiS.

Błaszczak twierdzi, że jest to "akt zemsty Donalda Tuska za ujawnienie planów rządu PO-PSL".

Sprawa dotyczy ujawnienia tajnych dokumentów planu obrony Polski.

Polsat News ustalił, że wydano akt oskarżenia dla byłego ministra obrony narodowej w rządzie PiS Mariusza Błaszczaka.

Prokuratura zarzuca politykowi przekroczenie uprawnień funkcjonariusza publicznego, w celu osiągnięcia korzyści osobistych dla swojej formacji politycznej, czyli Komitetu Wyborczego PiS.

Akt oskarżenia. Mariusz Błaszczak i Sławomir Cenckiewicz reagują

Na informacje o akcie oskarżenia zareagował niedługo później sam Błaszczak.

"To nie akt oskarżenia, a akt zemsty Donalda Tuska wobec mnie został skierowany do sądu. To cena jaką płacę za to, że ujawniłem plany pierwszego rządu PO-PSL dotyczące oddania niemal połowy Polski bez walki" - napisał były szef MON.

Jak dodał Mariusz Błaszczak, "gdybym stanął jeszcze raz przed tym dylematem, bez wahania odtajniłbym dokumenty pokazujące prawdziwe intencje ekipy Tuska".

"Tak rozumiem swoją misję jako polityk - służyć ludziom, a szczególnie mieszkańcy Wschodniej Polski mieli prawo wiedzieć jaki los szykuje dla nich rząd PO-PSL" - podkreślił były minister obrony narodowej.

"Bardzo się cieszę, że sprawa trafiła do sądu! Będę mógł się bronić w sądzie na warunkach określonych prawem. Śledztwo prowadzone przez prok. Marcina Maksjana cechowało wiele nieprawidłowości, które stały się powodem dwóch zawiadomień o możliwości popełnienia przestępstwa. Odmawiano mi praw i apriorycznie odrzucano wnioski" - napisał z kolei szef BBN Sławomir Cenckiewicz.

"Znam całość akt postępowania - jawne i tajne, i ze zdumieniem stwierdziłem, że jestem 'wielkim nieobecnym' w śledztwie a przez to jeszcze bardziej przekonanym, że sprawa ma jedynie wymiar polityczny i jest powodowana zemstą" - dodał.

Jak podkreślił Cenckiewicz, "zarzuty są fałszywe i zupełnie nieuzasadnione merytoryczne". "Prokurator nie potrafi ich uzasadnić. To jest zemsta ludzi, którzy przez lata budowali przyjaźń z Rosją wikłając instytucje państwa w relacje z Rosją! W tym z FSB. Byłem i jestem niewinny! Nigdy prawa nie złamałem! Polska pokona stronników Rosji, ludzi łamiących prawo i kłamców" - podsumował.

Prokuratura z aktem oskarżenia w sprawie Błaszczaka

Polsat News dowiedział także, że w akcie oskarżenia znaleźli się obecny szef BBN Sławomir Cenckiewicz, obecna przewodnicząca KRRiT Agnieszka Glapiak oraz Piotr Z., były dyrektor Departamentu Strategii i Planowania Obronnego MON.

Jak ustaliła stacja, dokumenty dotarły do Sądu Okręgowego w Warszawie. Według ustaleń sprawa zmierza do wyroku. Po godz. 14:30 w Prokuraturze Okręgowej w Warszawie przeprowadzona zostanie konferencja prasowa.

"Śledztwo w tej sprawie prowadziła Komenda Główna Żandarmerii Wojskowej w Warszawie pod nadzorem prokuratora" - zaznaczono w komunikacie prokuratury.

Zarzuty dla Błaszczaka. Chodzi o wojskowy plan "Warta"

Czyn, którego popełnienie zarzuca się Mariuszowi Błaszczakowi miał polegać na zniesieniu klauzul "ściśle tajne" i "tajne" z fragmentów dokumentów planowania operacyjnego szczebla strategicznego. Chodzi o plan użycia polskich sił zbrojnych "Warta".

Powołując się na ten dokument były minister, zarzucał wówczas politykom PO, że za czasów swoich rządów planowali w razie inwazji obronę państwa na linii Wisły i "oddanie napastnikowi połowy kraju". 17 lipca 2024 roku szef SKW gen. Jarosław Stróżyk złożył w tej sprawie w prokuraturze zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa przez b. szefa MON.

