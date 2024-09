Prokuratura Rejonowa w Rzeszowie prowadzi śledztwo w sprawie zawarcia umowy i wykorzystania systemu szpiegowskiego Hermes przez Prokuraturę Krajową. We wtorek do PK weszli kontrolerzy Najwyższej Izby Kontroli . Inspekcję potwierdził rzecznik NIK w rozmowie z Interią.

- Kontrolerzy z delegatury w Rzeszowie weszli dzisiaj o godzinie 11:00 na kontrolę do Prokuratury Krajowej. NIK bada sprawę pod kątem celowości i gospodarności tego zakupu . Sprawa generalnie nabiera rumieńców. Dostaliśmy mnóstwo materiałów, które wskazują, że nie wszystko było zgodne z tym, co wcześniej było mówione - powiedział rzecznik Marcin Marjański.

Kontrola NIK w Prokuraturze Krajowej. Zbada "celowość i legalność" zakupu systemu Hermes

- Istnieje spór specjalistów, czy to system Pegasus 2.0. czy to zwykły system analityczny poszerzony o możliwość sprawdzania ruchu w mediach - skomentował. Rzecznik NIK na razie nie sprecyzował, ile czasu potrwa kontrola, jednak dodał, że przewidywany czas kontroli to około trzy miesiące z możliwością wydłużenia.