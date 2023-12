Sejm w kinie. Widzowie w euforie po zmianie władzy

O entuzjazmie uczestników możemy przeczytać w niektórych zagranicznych mediach. Brytyjski dziennik "The Guardian" wspomina o transmisji obrad w "sali kinowej wypełnionej po brzegi" widzami, z których "wielu stało i wiwatowało, gdy Morawiecki przegrał głosowanie". Z kolei agencja prasowa Associated Press pisze o "setkach widzów, którzy zajadali się popcornem i wybuchali śmiechem, gdy przemawiał ustępujący premier". Wcześniej o "modzie na parlament" pisały także m.in. amerykański "The New York Times" czy hiszpański "El Pais".