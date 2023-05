Kolejna zorza polarna w Polsce? "Bądźcie czujni!"

Oprac.: Aleksandra Wieczorek Polska

O szansie na zobaczenie w nocy z niedzieli na poniedziałek zórz polarnych poinformowało Centrum Badań Kosmicznych PAN w swoich mediach społecznościowych. Jak przekazano, prawdopodobnie będzie można je zaobserwować nad północnymi rejonami Polski. To kolejny raz w ostatnim czasie, gdy dla mieszkańców Polski możliwe do zobaczenia staje się to niezwykłe zjawisko.

Zdjęcie Zorza polarna nad Polską / Andrzej Sidor / Agencja FORUM