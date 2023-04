Wyjątkowe zjawisko nad Polską. Widać je było w całym kraju

Zorza polarna na polskim niebie

Jak informuje serwis twojapogoda.pl, powstanie zorzy polarnej zależy od aktywności Słońca , które w ostatnim czasie znów stało się niepokojone. Co to oznacza? W piątek doszło do umiarkowanie silnego rozbłysku, który połączony z tzw. wyskokami słonecznymi i kolonialnymi wyrzutami masy doprowadził po 48 godzinach do tego, że do ziemskich biegunów magnetycznych dotarła chmura naładowanych cząstek.

"W niedzielny wieczór wywołała ona w wysokich warstwach atmosfery bardzo silną burzę geomagnetyczną klasy G4" - objaśnia serwis.

Burza magnetyczna to nagłe i intensywne zmiany pola magnetycznego Ziemi. Burze klasy G4 czy G5 mogą nawet trwale uszkodzić systemy nawigacyjne.

Spotkanie Księżyca i Wenus

To nie jedyne wyjątkowo zjawisko, jakie w nocy z niedzieli na poniedziałek można było podziwiać na niebie.

Ostatniej nocy można było zaobserwować także niezwykłe spotkanie. Na niebie widoczna była koniunkcja Księżyca z Wenus.