Katowice. Premier Mateusz Morawiecki: Internet jest impulsem do rozwoju, ale też pułapką

- Stajemy się dziś wszyscy członkami wielkiej społeczności internetowej, która może stanowić wielki impuls do rozwoju, ale może być też pułapką - mówił premier Morawiecki. Podkreślał, też że wdrożone w czasie pandemii rozwiązania pomogły "ocalić wiele istnień". Zaznaczał także, że internet może służyć hakerom, "dlatego ważne jest, by wypracować wspólne rozwiązania w zakresie zarządzania internetem".



- Jeśli nie płacisz za produkt, produktem jesteś ty - dodał. Potrzebę stworzenia międzynarodowych rozwiązań dotyczących zarządzania internetem nazwał "największym wyzwaniem dla ONZ". - Mam nadzieję, że ta konferencja, tu w Polsce, przyczyni się do wypracowania takich rozwiązań i wprowadzenia ich we wszystkich państwach - mówił. - Życzę owocnych obrad - podsumował.



W czasie szczytu premier Mateusz Morawiecki spotka się z zastępcą sekretarza generalnego ONZ Liu Zhenminem. Polska po raz pierwszy w historii jest gospodarzem wydarzenia, które potrwa do 10 grudnia. W czasie otwarcia szczytu przewidziano wystąpienie szefa polskiego rządu.

Szczyt cyfrowy ONZ. Role internetu w czasie pandemii

Rozmowa ma dotyczyć między innymi tematyki cyfrowej w agendzie ONZ oraz zaangażowania Polski w prace organów wykonawczych Organizacji. Podczas pierwszego dnia podkreślona zostanie rola internetu w czasie pandemii Covid-19. Jak podkreślili organizatorzy - technologia cyfrowa przyczyniała się do ratowania życia, bezpiecznej pracy i nauki.

Jednocześnie pandemia pogłębiła przepaść cyfrową i odsłoniła mroczną stronę internetu. Według Międzynarodowego Związku Telekomunikacyjnego w czasie pandemii globalna liczba użytkowników wzrosła o niespełna miliard nowych osób korzystających z sieci.