Grzybiarze mają powody do radości - w lasach pojawiają się pierwsze okazy. Choć szczyt sezonu przypada zazwyczaj na wrzesień i październik, jednak już teraz w lasach zaczynają pojawiać się m.in. pierwsze podgrzybki.

Lasy Państwowe apelują jednak, by mieć się na baczności i nie zbierać tych gatunków, które są niejadalne lub trujące. Jak przyznają leśnicy, o pomyłkę nie jest trudno.

Toksyny, które zawierają grzyby, potrafią być bardzo groźne dla zdrowia i życia człowieka. Warto dobrze się rozglądać w lesie, a w razie wątpliwości skonsultować swoje znalezisko.

Lasy Państwowe opublikowały grafikę z poradnikiem dot. prawidłowego zbierania grzybów. "Pamiętajcie! Zawsze zbierajcie tylko te grzyby, które znacie. Najlepiej pokazać swoje zbiory innemu doświadczonemu grzybiarzowi" - przekazano.

Grzyby w polskich lasach. Jak je zbierać?

Kolejna rada dotyczy samej metody zbierania grzybów. "Owocniki grzybów należy delikatnie wykręcać z grzybni, by nie uszkodzić grzybni" - czytamy w poście Lasów Państwowych.

Leśnicy alarmują również, by zbierać tylko zdrowe grzyby, które nie są nadgryzione, nasączone wodą, zaczerwienione lub nadpleśniałe. Jak dodano, należy je zostawić w stanie nienaruszonym - są one bowiem pożywieniem dla zwierząt.

"Zbieraj grzyby do wiklinowego koszyka lub łubianki, nigdy do reklamówki" - wskazano. Leśnicy apelują również, by na grzybobranie wybierać się pieszo lub rowerem. "Samochód pozostaw na najbliższym parkingu leśnym" - dodano.