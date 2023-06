Spis treści: 01 Tajemniczy organizm w lesie. Co to jest wykwit piankowy?

02 Cechy grzybów, roślin i zwierząt. Czym są śluzowce?

03 Wchłoną wszystko co gnije w lesie. Śluzowce w poszyciu

Tajemniczy organizm w lesie. Co to jest wykwit piankowy?

Wykwit piankowy bądź piankowaty to jeden z gatunków śluzowca. Nazywany jest również wykwitem zmiennym, psimi wymiotami czy masłem czarownicy. Ma on zwykle charakterystyczny, intensywnie żółty kolor, po którym bardzo łatwo go poznać.

Plazmodium wykwitu piankowego ma chropowatą strukturę. Jego powierzchnia pokryta jest kłaczkami o różnych kształtach. Całość może mierzyć od kilku do kilkunastu centymetrów. Wykwit piankowaty cechuje się wysoką odpornością na cynk. Po analizie w laboratorium stwierdzono w jego plazmodium czyli "ciele" stężenie cynku na poziomie 4000-20 000 ppm. Tak wysoka ilość toksycznego metalu zabiłaby inny organizm.

Wykwit piankowy można spotkać w Polsce od lata aż do późnej jesieni. Najczęściej pokazuje się po ulewnych deszczach. Tego śluzowca znajdziemy głównie w lasach czy parkach. Śluzowce nie są zakorzenione i potrafią się niedostrzegalnie poruszać. Ten zwykle umiejscawia się na opadłych liściach czy przewróconych, gnijących pniach.

W ostatnim czasie taki wykwit piankowy mogły podziwiać osoby spacerujące po lasach w okolicy Warszawy. Okazało się, że ten mało znany organizm żyje w Kampinoskim Parku Narodowym.

Cechy grzybów, roślin i zwierząt. Czym są śluzowce?

Śluzowce nazywane są również śluzoroślami. To organizmy, które mają niektóre cechy grzybów, roślin i zwierząt, ale nimi nie są. Przez naukowców śluzowce zaliczane są do protistów. W przeszłości, ze względu na cechy były zaliczane do grzybów lub do zwierząt.

Śluzowce można poznać po specyficznej strukturze, która może przypominać gąbkę. Charakterystyczna jest także ich barwa, zazwyczaj jaskrawa, żółta, pomarańczowa bądź czerwona.

Do śluzowców należy od 600 do 1000 gatunków. W Polsce żyje ich około 250. W Kampinoskim Parku Narodowym na Mazowszu można spotkać kilku przedstawicieli różnych gatunków śluzowców.

Do tych żyjących w puszczy pod Warszawą zaliczają się m.in. samotek zmienny, zlepniczek walcowaty i rulik nadrzewny.

Samotek zmienny to śluzowiec, który wyróżnia się biało srebrzystą barwą. Przypomina poduszeczkę i jest nieco spłaszczony. Zazwyczaj występuje na pniakach brzozy i osiki. Spotkamy go już od wiosny.

Zlepniczek walcowaty ma zarodnię cylindryczną o malinowej barwie. Ten śluzowiec żyje najchętniej na rozkładających się drzewach iglastych i mchach porastające je. Można go zobaczyć również na korze żywych drzew.

Rulik nadrzewny ma zarodnię, która złożona jest ze ściśle skupionych mniejszych zarodni. Śluzowiec ten ma wyjątkową delikatnie malinową barwę. Żyje na pniakach i kłodach martwych drzew niezależnie od tego, czy są liściaste, czy iglaste.

Wchłoną wszystko co gnije w lesie. Śluzowce w poszyciu

Śluzowce żyją przede wszystkim w miejscach wilgotnych, czyli najczęściej w lasach. Najczęściej spotkamy je na gnijących drzewach, liściach i gałęziach. Do życia nie potrzebują światła, dlatego najczęściej znajdowane są w miejscach zacienionych.

Organizmy te można spotkać w pełnym świetle jedynie, gdy wytwarzają zarodniki.

Pokarmem śluzowców są bakterie, pierwotniaki, grzyby i wszelkie substancje organiczne. Są one wchłaniane przez ten organizm.

