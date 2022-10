Jerzy Owsiak ogłosił cel 31. finału WOŚP

"Chcemy wygrać z sepsą! Gramy dla wszystkich - małych i dużych!" - pod tym hasłem odbędzie się 31. finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy.

31. finał WOŚP. Owsiak: Trzeba natychmiast rozprawić się z sepsą

- Chcemy aby finał był jak najszerszy, aby swoimi skutkami objął jak najszerszą liczbę szpitali, aby był dla wszystkich, aby dotyczył każdego z nas. Po raz pierwszy finał będzie dotyczył i małych i dużych, bo problem jest ogromny, ale wiemy, że sobie z nim poradzimy, jeżeli będziemy zbierali podobne pieniądze. Na pewno ten problem zminimalizujemy. Tym problemem jest sepsa - mówił Owsiak.

- Trzeba natychmiast się z nią rozprawić poprzez laboratoria mikrobiologiczne, które są w szpitalach, gdzie są przeprowadzane operacje. Bardzo szybka reakcja na pacjenta, u którego jest podejrzenie sepsy, po prostu ratuje mu życie - dodał.

Do walki z sepsą potrzebny jest nowoczesny sprzęt, który zostanie zakupiony ze środków zebranych przez WOŚP. Ma on trafić do 80 laboratoriów.

31. finał WOŚP. Owsiak zwrócił się do Kaczyńskiego

- Mamy także drugie hasło "żyj zdrowo, w zdrowym świecie" - poinformował Owsiak. Prezes Fundacji WOŚP zaprezentował baner na przyszłoroczny finał. - Stworzyliśmy na nim bajkowy świat, ten, który nam ucieka, wymaga naszej opieki, staranności. Kiedy mówimy o tym, że musimy zadbać o planetę, bo później to do nas wróci. Kiedy ktoś pali byle czym, to wróci do niego to, czym pali ktoś daleko od niego - tłumaczył.

Owsiak zaapelował do prezesa PiS Jarosława Kaczyńskiego. - Panie prezesie Kaczyński, proszę nie namawiać ludzi, żeby palili byle czym. Ja proszę uprzejmie, z całego serca. Idą czasy trudne, ponieważ system zawiódł na całej linii. Nie palcie byle czym, to ogromna trucizna, przed którą nie będziemy potrafili się ustrzec - dodał.

Jerzy Owsiak poinformował, że w sprawie wypowiedzi Jarosława Kaczyńskiego o tym, że "trzeba w tej chwili palić wszystkim, poza oponami i tym podobnymi rzeczami" zwrócił się listownie do sekretarza generalnego ONZ oraz do Frans Timmermansa, wiceprzewodniczącego Komisji Europejskiej.

- Na razie odpowiedzi nie ma - dodał.

Rejestracja dla sztabów WOŚP rozpocznie się 17 października. Rejestracja wolontariuszy ruszy w listopadzie.