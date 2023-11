"Majątki małżonków będą podlegać ujawnieniu"

Przepisy obejmą także zarządy spółek

Osoby pełniące funkcje publiczne, które według nowych przepisów ustawy o ograniczeniu prowadzenia działalności gospodarczej, byłyby zobowiązane do zrzeczenia się funkcji lub zaprzestania prowadzenia działalności gospodarczej albo do zbycia udziałów lub akcji miałyby na to 3 miesiące od dnia wejścia w życie ustawy.