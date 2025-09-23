W skrócie Wojciech O. ps. "Jaszczur" został skazany na rok ograniczenia wolności za nawoływanie do nienawiści na tle narodowościowym podczas internetowego programu.

Współoskarżona Ewa Sz. otrzymała grzywnę. Oboje muszą pokryć koszty procesu.

Procesowi towarzyszyły protesty zwolenników oskarżonych, w związku z czym sąd wyłączył jawność rozprawy.

Nieprawomocny wyrok w tej sprawie zapadł we wtorek. Według decyzji sądu patostreamer Wojciech O., który w mediach społecznościowych występuje pod pseudonimem "Jaszczur", został skazany na rok ograniczenia wolności.

W związku z tym patostreamer będzie musiał wykonać miesięcznie 32 godziny nieodpłatnej pracy na cele społeczne. Współoskarżona Ewa Sz. ma zapłacić 4 tys. zł grzywny. Oboje mają także pokryć koszty procesu.

Patostreamer "Jaszczur" skazany. Decyzja sądu wywołała protest

Proces dotyczył publicznego nawoływania do nienawiści na tle różnic narodowościowych i etnicznych. Prokuratura zarzucała O. i Sz., że w jednym z internetowych programów rozpowszechniali treści antysemickie i antyukraińskie.

Zawiadomienie o możliwości popełnienia przestępstwa złożył Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich i Ksenofobicznych. Gdy proces ruszył, na sali pojawiło się blisko 30 sympatyków oskarżonych. Z powodu ryzyka zakłócenia porządku sędzia Tomasz Piechota zdecydował o wyłączeniu jawności rozprawy.

Decyzja wywołała protest, a zgromadzeni zaczęli głośno wykrzykiwać "Hańba!". Wezwana została policja, dopiero interwencja trzech funkcjonariuszy sprawiła, że grupa opuściła salę.

Patostreamerzy na celowniku śledczych. Badają 3 tys. godzin materiału

Wojciech O. to postać znana opinii publicznej m.in. z wydarzeń 11 listopada 2021 r. w Kaliszu. Wspólnie z Piotrem R. i Marcinem O. zorganizował wówczas marsz, podczas którego wznoszono antysemickie hasła, a na stosie spalono kopię Statutu Kaliskiego - średniowiecznego dokumentu gwarantującego Żydom prawną ochronę.

Po tych wydarzeniach prokuratura w Kaliszu postawiła organizatorom zarzuty dotyczące publicznego nawoływania do nienawiści i znieważania grup ludności z powodu narodowości i wyznania.

W lipcu Sąd Apelacyjny w Gdańsku podtrzymał wyrok skazujący liderów ruchu, Wojciecha O. i Marcina O., za przestępstwa dotyczące mowy nienawiści. Obaj otrzymali kary ograniczenia wolności i obowiązek zapłaty świadczenia pieniężnego. Wyrok jest prawomocny.

Wobec liderów ruchu toczy się także odrębne śledztwo prowadzone przez Prokuraturę Okręgową Warszawa-Praga. Wojciech O. usłyszał 78 zarzutów, a Marcin O. - 64. Obejmują one m.in. pochwalanie przemocy z powodów politycznych, nawoływanie do popełnienia przestępstw, znieważanie grup ludności ze względu na narodowość i wyznanie oraz publiczne popieranie wojny napastniczej Rosji w Ukrainie.

Śledczy połączyli w jednym postępowaniu 12 spraw z całego kraju. Analizowanych jest ponad 1500 zdarzeń z lat 2015-2025 oraz 1700 nagrań wideo - w sumie ponad 3 tys. godzin materiału. Badane są również źródła finansowania środowiska kamratów, w tym darowizny i przychody z emisji internetowych.

