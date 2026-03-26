W skrócie Izraelskie wojsko poinformowało o przechwyceniu rakiet wystrzelonych z Iranu, a sześć osób odniosło lekkie obrażenia.

Najpoważniejsze szkody miały miejsce w Kafr Qassem, gdzie według lokalnych władz uszkodzenia mogły być spowodowane użyciem amunicji kasetowej.

Do nocnych ataków na centralny Izrael przyznała się organizacja Hezbollah, a większość pocisków została przechwycona przez systemy obronne.

Izraelskie wojsko poinformowało w czwartek o przechwyceniu rakiet wystrzelonych z Iranu w kierunku terytorium kraju. Według służb medycznych w wyniku ataków sześć osób odniosło lekkie obrażenia, a w kilku miejscach odnotowano zniszczenia.

Systemy obrony powietrznej zostały natychmiast uruchomione, a mieszkańcy otrzymali polecenie pozostania w schronach do czasu odwołania alarmu.

Rzecznik służby ratunkowej Magen David Adom przekazał, że poszkodowani ucierpieli głównie na skutek fali uderzeniowej. Wcześniejsze doniesienia mówiły o dwóch rannych, jednak liczba ta została zaktualizowana.

Bliski Wschód. Atak na Izrael, w sieci krążą dramatyczne nagrania

Najpoważniejsze szkody odnotowano w centralnym mieście Kafr Qassem, gdzie według lokalnych władz uszkodzenia budynków mogły być spowodowane użyciem amunicji kasetowej.

W mediach społecznościowych pojawiają się nowe nagrania przedstawiające przebieg uderzeń oraz zniszczenia na ulicach. Materiały szybko stają się popularne, a wśród udostępniających powtarzają się komentarze: Izrael wygląda jak Strefa Gazy.

Siły zbrojne Izraela w kilku komunikatach potwierdziły wykrycie kolejnych fal rakiet nadlatujących z Iranu w ciągu około półtorej godziny. Po przechwyceniu zagrożenia ogłoszono, że mieszkańcy mogą opuścić schrony.

Kolejny atak na Izrael. Hezbollah przyznał się do winy

W trakcie alarmu syreny rozbrzmiewały w centralnej części kraju, w tym w Jerozolimie oraz w osiedlach na Zachodnim Brzegu, a w rejonie Tel Awiwu słyszano eksplozje.

Do ostrzałów doszło ponad 14 godzin po poprzednim incydencie z udziałem irańskich rakiet. Równolegle w nocy centralny Izrael znalazł się pod ostrzałem z Libanu.

Do ataków przyznała się wspierana przez Iran organizacjaHezbollah, deklarując, że celem były obiekty wojskowe. Według izraelskich mediów większość pocisków została skutecznie przechwycona przez systemy obronne.

Źródło: AFP

"Polityczny WF": Jak Polacy oceniają von der Leyen? Znamy wyniki sondażu INTERIA.PL