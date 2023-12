Zmiany na szczycie "Gazety Wyborczej". "To wystarczająco długo"

W tekście podkreślił, że ostatnich osiem lat to dla redakcji najtrudniejszy, ale jednocześnie najważniejszy czas w historii. "Zespół - każda dziennikarka i każdy dziennikarz - bronił naszych wartości: wolności słowa, krytycznego dziennikarstwa, praworządności, praw mniejszości i wreszcie samej demokracji. Broniliśmy ich mimo nacisków, presji prawnej, gróźb i obelg ze strony autorytarnej władzy" - opisał.

Publicysta podkreślił, że jest dumny, bo "ośmioletnie wysiłki przyniosły owoce". Wskazał przy tym na wygraną demokratów w wyborach oraz zaprzysiężenie rządu Koalicji 15 Października. W kolejnych zdaniach zwrócił uwagę, że funkcję wicenaczelnego pełnił przez 17 lat. "To wystarczająco długo, by na tym etapie zawodowej kariery powrócić do swojej pasji, czyli pisania" - oznajmił, dodając, że zostaje w "GW" w roli redaktora.