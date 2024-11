Janusz Palikot skazany. Potężna kara dla byłego polityka

"Mamy to! Palikot skazany na 450 tysięcy grzywny , W. na 400 tysięcy. Do tego po 50 tysięcy kosztów procesowych. Palikot już upadł a teraz mam nadzieję, że to również początek końca kariery W., który uczynił z popełniania przestępstw swój model biznesowy " - ogłosił w mediach społecznościowych Jan Śpiewak.

Śpiewak dla Interii: Nie mają szans na złagodzenia wyroku

Palikot skazany za nielegalne reklamowanie w sieci

Środowa decyzja to pokłosie zawiadomienia złożonego przez miejskiego aktywistę. Skazani reklamowali wódkę w serwisach społecznościowych Facebook i Instagram, a zgodnie z ustawą o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, umyślne reklamowanie napojów alkoholowych innych niż piwo co do zasady stanowi przestępstwo. Za taki czyn grozi grzywna w wysokości od 10 tys. do nawet 500 tys. zł.