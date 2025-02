Czym są dochody wolne od podatku?

Dochody wolne od podatku w polskim prawie to takie dochody, które nie podlegają opodatkowaniu na podstawie przepisów prawa. To oznacza, że osoby, które uzyskują tego rodzaju dochody, nie muszą płacić podatku. Reguluje to ustawa z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych. W jej 21. artykule znajduje się ponad 100 rodzajów przychodów, których uzyskanie nie powoduje konieczności opodatkowania. Reklama

Oprócz tego w polskim prawie obowiązuje kwota wolna od podatku. Jak wiadomo, podatek dochodowy w Polsce jest progresywny i zależy od dochodów podatników - im większe wpływy, tym wyższy podatek. To ma zagwarantować zabezpieczenie sprawiedliwości podatkowej.

Kwota wolna od podatku to określona wartość przychodu, do której nie nalicza się podatku dochodowego. Skorzystać z niej mogą podatnicy, którzy rozliczają się na deklaracjach podatkowych PIT-36 oraz PIT-37. W 2025 roku kwota wolna nie zostanie zwiększona i pozostanie na poziomie 30 tys. złotych. Ta wysokość weszła w życie 1 stycznia 2022 r. wraz z wprowadzeniem Polskiego Ładu.

Kogo nie dotyczy kwota wolna od podatku? Ta nie obowiązuje osób rozliczających się na deklaracjach PIT-28, PIT-36L, PIT-38 oraz PIT-39. To długa lista wyjątków, bo z kwoty wolnej od podatku nie skorzystają podatnicy opodatkowani liniowo, rozliczający się na zasadzie ryczałtu i podatnicy uzyskujący dochody ze sprzedaży nieruchomości, odsetek czy z tytułu wygranych w konkursach. Reklama

Jakie dochody są wolne od podatku? Najbardziej popularne zwolnienia

Na wspomnianej wcześniej liście ponad stu wyjątków znajdują się na przykład dochody osób do ukończenia 26. roku życia. Zwolnienie obowiązuje niezależnie od liczby umów lub liczby płatników, a młode osoby są zwolnione od podatku maksymalnie do wysokości 85,528 zł w roku podatkowym. Jakie dochody są wolne od podatku? Na liście znajdują się także dochody pracujących seniorów. Do tego wolne od podatku są świadczenia z pomocy społecznej, alimenty czy niektóre odprawy pieniężne.

Jakie dochody są wolne od podatku? Najbardziej popularne zwolnienia to także dodatki rodzinne i pielęgnacyjne, dodatki mieszkaniowe, czy środki przyznane bezrobotnemu na podjęcie działalności gospodarczej. Do wyjątków zaliczają się także świadczenia w ramach programu "Aktywny rodzic". Na liście znajdują się także wygrane, dochody z tytułu oszczędzania na indywidualnym koncie emerytalnym, czy diety z tytułu pełnienia obowiązków obywatelskich i społecznych do 2280 zł miesięcznie.

Co jeszcze nie podlega jurysdykcji podatkowej? Wyjątkiem objęte są także dochody dochody uzyskane ze służby kandydackiej w Policji, Straży Granicznej i PSP. Oprócz tego nie liczą się zapomogi otrzymane w przypadku indywidualnych zdarzeń losowych, klęsk żywiołowych, długotrwałej choroby lub śmierci. Mowa tu o wypłatach z funduszu socjalnego, zakładowego funduszu świadczeń socjalnych, z funduszy związków zawodowych lub zgodnie z odrębnymi przepisami wydanymi przez właściwego ministra - niezależnie od ich wysokości z innych źródeł do wysokości nieprzekraczającej w roku podatkowym kwoty 6000 zł. Reklama

Inne dochody wolne od podatku to także przychody uzyskane przez krwiodawców ze sprzedaży pobranej od nich krwi lub jej składników. Do tego wyjątkiem objęte są dochody uzyskane ze zbycia akcji otrzymanych w drodze spadku albo darowizny. Na liście znajdują się także odsetki lub dyskonto od obligacji emitowanych przez Skarb Państwa. Jakie dochody są wolne od podatku? Wszystkie dochody wolne od podatku znajdują się w ustawie. Szczegółów należy szukać pod 21. jej artykułem.