Jak poinformował minister Policja w związku z incydentami na koncercie zatrzymała 109 osób i wystawiła ok. 50 mandatów. - Te zatrzymania dotyczą i posiadania narkotyków i nietykalności cielesnej ochroniarzy. W tej sprawie policja będzie działać zdecydowanie i twardo - stwierdził Kierwiński.

- Toczą się również, po dokładnej analizie monitoringu, postępowania w sprawie trzech flag noszących znamiona totalitarne. Policja współpracuje z obsługą Stadionu Narodowego celem identyfikacji tych osób, więc można się spodziewać, że bardzo szybko będziemy mieli efekty tych postępowań. - dodał i zapewnił, że "tej sprawy na pewno nie zostawimy".

Incydenty w czasie koncertu na PGE Narodowym. Policja i prokuratura badają sprawę

W sobotę na PGE Narodowym w Warszawie odbył się koncert białoruskiego muzyka Maxa Korzha. W sieci pojawiły się zdjęcia tłumu osób, które brały udział w wydarzeniu. Na jednym z nich widać ludzi trzymających czerwono-czarną flagę, która związana jest z Stepanem Banderą i Ukraińską Powstańczą Armią, odpowiedzialną za ludobójstwo na Wołyniu.

