"Huśtawka Obywatelska". Premier Morawiecki o "skubaniu Polaków" przez PO

Premier Mateusz Morawiecki mówił o kontraście między polityką społeczną PiS i PO. Według premiera, gdyby PO wróciła do władzy, programy socjalne nie byłyby realizowane.

Morawiecki o Tusku: Troll internetowy wrócił

- Wyobraźcie sobie taki eksperyment, że spełnia się marzenie opozycji, do władzy wraca Donald Tusk i Platforma Obywatelska. Czy myślicie, że byłoby 500+? - mówił Morawiecki na pikniku rodzinnym.

Wymienił też program darmowych leków dla seniorów. - Czy myślicie, że byłby zrealizowany? Oczywiście nie, dla seniorów mieli podwyższony wiek emerytalny - powiedział. Premier obiecywał, że za parę tygodni pomysł darmowych leków będzie wdrożony. Zaznaczył także, że "poszerzamy ten pogram na cztery tys. leków".

Przypomniał również zniesienie opłat na państwowych autostradach. - Obiecaliśmy i wykonaliśmy to, do czego się zobowiązaliśmy. Już od tygodnia państwowymi autostradami wszyscy ludzie mogą jeździć za darmo, a jeszcze dodatkowo, niedaleko stąd autostrada Toruń - Gdańsk przez trzy dni jest bezpłatna w wakacje, ponieważ do tego się zobowiązaliśmy i dotrzymaliśmy słowa - podkreślił Morawiecki.

Dodał, że "minister w rządzie PO podpisał umowę na autostradę A2, jedną z najdroższych w Europie". - Tak skubali Polaków, a my staramy się pokazać, co można zrobić rzeczywiście, jeżeli rząd chce jak najlepszej Polski dla zwykłych ludzi, dla polskich rodzin - powiedział.

Piknik z udziałem premiera. "Rewolucja godności była możliwa"

- Rewolucja godności była możliwa, dlatego, że szeryf wrócił do miasta, gangsterzy się pochowali potulnie po kątach. Wszystkie mafie podatkowe, korporacyjne, vatowskie zostały zwalczone - mówił premier. - I stąd ta wielka fala kolejnych naszych programów Maluch+, Mama 4+, wyprawka, rodzinny kapitał opiekuńczy. To wszystko są prorodzinne programy i wreszcie nasz sztandarowy, który wkrótce zamienia się w 800+, czyli taki, który jeszcze bardziej wesprze polskie rodziny - podkreślił.

- O tym warto pamiętać, o tym kontraście, bo teraz widzę, że po paru tygodniach troll internetowy wrócił na ekrany, hejter internetowy znowu się objawił, kłamstwo i nienawiść znowu będzie się wylewać, wiecie państwo, o kim mówię, oczywiście o Donaldzie Tusku - przemawiał.

Szef rządu opublikował również wpis na Facebooku, w którym jeszcze raz podkreślił, że PiS dotrzymuje obietnic, bo szanuje Polaków. "Dla nas jest to naturalne - ale przecież wcześniej w polskiej polityce było zupełnie inaczej.Co stałoby z 500+, gdyby do władzy wrócił Donald Tusk i Platforma Obywatelska? Albo raczej Huśtawka Obywatelska! W sprawie 500+ zmienili poglądy co najmniej 500 razy. Byli przeciw, teraz są za. Chcieli zabierać, teraz chcą dawać szybciej niż ustawa przewiduje. Jeszcze do niedawna chcieli wpuszczać każdą ilość nielegalnych imigrantów, teraz sami się już plączą w swoich deklaracjach" - napisał.

