Dwa dni wolne, które przysługują krwiodawcom są "wsparciem niezwykle istotnej społecznie inicjatywy" - pisze w swojej interpelacji poseł Bartosz Romowicz. Jednocześnie wskazuje jednak, że są one przez pracowników nadużywane, przez co cierpią pracodawcy. W piśmie do ministra zdrowia sugeruje wprowadzenie ulg dla firm, które miałyby zrekompensować spowodowane przez urlop straty. Na interpelację odpowiedział wiceminister.