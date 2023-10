Dyżurna synoptyk Instytutu Meteorologii i Gospodarki Wodnej Grażyna Dąbrowska informuje, że temperatura maksymalna wyniesie od 13 stopni Celsjusza na północnym wschodzie, 17 w centrum, do 19 stopni na południu. Wiatr będzie słaby i umiarkowany, południowy a na Wybrzeżu porywisty. W rejonach podgórskich porywy wiatru wyniosą do 60 km/h i do 90 km/h w Tatrach.