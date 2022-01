Wpis Jarosława Gowina pojawił się na Twitterze w poniedziałek po godz. 23. "Guess who's back..." - napisał po angielsku lider Porozumienia, co można przetłumaczyć: "Zgadnij, kto wraca".

Do tweeta odniósł się m.in. Jan Strzeżek, rzecznik partii Gowina. "Najbliższe głosowania (w Sejmie) będą wyjątkowo ciekawe" - zapowiedział. W kolejnym wpisie dodał: "Dobrze, że wróciłeś Jarku. Mamy sporo rachunków do wyrównania #GoWin".





W mediach społecznościowych pojawiła się również grafika wykonana przez Młodą Prawicę - młodzieżówkę Porozumienia. Widać na niej Jarosława Gowina, który w oparach przechodzi przez drzwi. Zdjęcie opatrzono tym samym hasłem, jakim posłużył się były wicepremier: "Guess who's back".





Jarosław Gowin był w szpitalu. Przerwał polityczną aktywność

Polityk trafił do szpitala pod koniec listopada 2021 roku. Interia informowała wówczas, że przeżył załamanie nerwowe. Według innych, niepotwierdzonych informacji medialnych, powodem hospitalizacji była depresja.



W drugiej połowie grudnia Gowin miał jednak opuścić szpital i wrócić do swojego domu w Krakowie - informował Onet.



Michał Wypij zapowiadał powrót Jarosława Gowina

O stanie zdrowia lidera Porozumienia mówił w zeszły wtorek poseł Michał Wypij z jego formacji. - Czuje się lepiej, ale to decyzja lekarzy i jego, kiedy wróci. A wróci na pewno, jest w dużo lepszej formie - zapewniał w "Graffiti" w Polsat News.



Wypij przypominał wówczas, że Porozumienie, które do zeszłego roku współtworzyło Zjednoczoną Prawicę, ma "rachunki do wyrównania" i "należy zatrzymać zły rząd".