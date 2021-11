Jarosław Gowin w szpitalu. "Słuchanie go było jakimś koszmarem"

Jakub Szczepański Jakub Szczepański

Były wicepremier i szef Porozumienia Jarosław Gowin trafił do szpitala. Z naszych informacji wynika, że zdiagnozowano u niego nagłe załamanie nerwowe. - Był inwigilowany, straszyli go, do tego ataki medialne. Nie ma ludzi niezniszczalnych - mówi nam jeden z najbliższych współpracowników polityka. Jak ustaliliśmy, Gowin zgłosił się po pomoc medyczną, bo namówili go do tego koledzy.

Zdjęcie Lider Porozumienia Jarosław Gowin / Polsat News