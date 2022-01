Jarosław Gowin trafił do szpitala pod koniec listopada ubiegłego roku. Według niepotwierdzonych informacji medialnych powodem hospitalizacji była depresja. W drugiej połowie grudnia były wicepremier miał jednak opuścić szpital i wrócić do swojego domu w Krakowie - poinformował Onet.

Stan zdrowia Jarosława Gowina? "Jest lepiej, na pewno wróci"

O stan zdrowia polityka na antenie Polsat News był pytany Michał Wypij.

Zobacz też: Polski Ład. Teresa Wargocka: Kolokwialnie mówiąc, stracę





Reklama

- Jarosław Gowin czuje się lepiej, ale to decyzja lekarzy i jego, kiedy wróci. A wróci na pewno, jest w dużo lepszej formie. Czekamy na Jarka, trzymamy kciuki. Mamy pewne rachunki do wyrównania - odparł.

"PiS przekroczyło wszelkie granice"

Wyjaśnił, że - zdaniem jego partii - "należy zatrzymać zły rząd, który gospodarczo skręcił bardzo skrajnie w lewo, ale też naraził Polskę na poważne turbulencje wewnętrzne, społeczne, gospodarcze, ale także te na antenie międzynarodowej".

- Naszym głównym zadaniem jest zatrzymanie PiS, bo przekroczyli wszelkie granice - podkreślił Wypij.

Na pytanie, czy zatem Porozumieniu bliżej teraz do PO, poseł odpowiedział: - Tak samo daleko mi do Jarosława Kaczyńskiego, jak i Donalda Tuska.

- Trzymamy się tych idei i wartości, które sprawiły, że jesteśmy w polityce - dodał.