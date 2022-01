- Muszę bardzo serdecznie podziękować. Mój świętej pamięci brat nie żyje, dlatego przypadło mi powiedzieć kilka słów. Zapewne innych niż te, które powiedziałby on, gdyby tu był i odebrał tę nagrodę - mówił Jarosław Kaczyński.



Lech Kaczyński nagrodzony. Jarosław Kaczyński: Był człowiekiem skromnym

Jak zaznaczył prezes PiS, jego wystąpienie będzie dotyczyło działalności jego brata w okresie ostatnich 30. lat. - To dzięki niemu ten nasz program społeczny został przedstawiony i wdrożony. Dzieje tego programu, to dzieje ludzi, ale przede wszystkim organizacji politycznych, które mogły powstać i działać tylko dzięki niemu - podkreślił Kaczyński.



- To jego działania pozwoliły mu zostać numerem "dwa" w Solidarności, bo wiadomo, numerem "jeden" był wtedy Lech Wałęsa i nikt nie mógł tego wówczas kwestionować, niezależnie od tego, co później się wydarzyło - mówił prezes PiS.



Jak podkreślił wicepremier ds. bezpieczeństwa, tylko dzięki Lechowi Kaczyńskiemu mamy w Polsce obecne przemiany. - Dzięki niemu obecnie rządzą te osoby, które od kilku lat ścierają się z drugą siłą. Jeżeli Polska jest polem pewnego politycznego starcia, w którym szanse mają obie strony, bo to kraj demokratyczny, to dzisiaj tylko jedna z nich realizuje program wszelakich przemian, które zapoczątkował śp. Lech Kaczyński - tłumaczył brat zmarłego prezydenta.



Lech Kaczyński nagrodzony. Prezes PiS: Miał ten dar, aby rządzić

- Mój brat wykazywał się możliwością przewidywania. Zrobił wiele dla uporządkowania administracji warszawskiej. Naprawił finanse miasta, gdy rządził stolicą, to pieniądze w budżecie były. Miał ten dar, aby rządzić - dodał Jarosław Kaczyński.

Jak tłumaczył, Lech Kaczyński, jako Prezydent RP, "podjął misję polityki historycznej". - Dbał o pamięć innych, prowadził program podmiotowej polityki zagranicznej. Budował polską pozycję i walczył o lepszy status dla naszego bezpieczeństwa - wyliczał prezes PiS.



- Lech Kaczyński powinien być uznany za polityka tego 30-lecia. Zmienił bieg historii i wpłynął realnie na nią. My staramy się ten bieg kontynuować. Polska byłaby dziś gorsza, gdyby go nie było - dodał Kaczyński.

