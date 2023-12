Pięć osób podejrzanych o podpalenie flagi oraz zniszczenie chanukowego świecznika na wrocławskim deptaku zostało zatrzymanych przez tamtejszych mundurowych. To młodzi mężczyźni w wieku od 15 do 16 lat. O ich losie zadecyduje teraz Sąd Rodzinny i Nieletnich we Wrocławiu.