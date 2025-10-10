10 każdego miesiąca PiS organizuje miesięcznice katastrofy smoleńskiej. O poranku - tuż po mszy świętej - delegacja prawicowej partii na czele z Jarosławem Kaczyńskim składa wieniec przed pomnikiem na pl. Piłsudskiego.

Podczas piątkowej uroczystości prezes PiS skrytykował kontrdemonstrantów zagłuszających jego przemówienie, krzycząc "kłamca, kłamca".

- Słyszę te słowa, które tutaj słychać zawsze. Przez cały czas grupa Putina tutaj działa i przez cały czas władze na to pozwalają. Przez cały czas władze pozwalają także, żeby była łamana ustawa, bo ci kontrdemonstranci powinni być odsunięci przynajmniej na 100 metrów - mówił Kaczyński.

Za plecami polityków PiS rozwinięto baner "Za kłamstwo smoleńskie przyjdzie kara dla ludzi Tuska. Nie pozwolimy zapomnieć".

Miesięcznica smoleńska. "Będziemy walczyli o prawdę o katastrofie"

- Przez cały czas będziemy walczyli o prawdę o katastrofie smoleńskiej, o zbrodni Putina i jego ludzi. Będziemy walczyli w tym kierunku, żeby ta władza, która przyjdzie, dokładnie ustaliła, kim są i kto wspiera, kto opłaca tych, którzy co miesiąc robią tu awanturę. I żeby zostali odpowiednio ukarani - dodał prezes PiS.

- Jestem pewien, że to się skończy. Trudno tylko w tej chwili powiedzieć, czy będzie trzeba czekać prawie dwa lata, czy dwa lata, czy też będzie to szybciej - mówił.

- I żeby ci, którzy są po prostu chorzy, jak ten, który stoi naprzeciwko mnie, byli poddani leczeniu, a nie zakłócali uroczystości żałobne - zakończył. Krótko po wystąpieniu prezes PiS wsiadł do partyjnej limuzyny i odjechał.

