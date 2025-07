W skrócie Synoptycy ostrzegają przed burzami i intensywnymi opadami, które objąć mają całą Polskę w niedzielę, ze szczególnym nasileniem na południu kraju.

IMGW i RCB wydają alerty meteorologiczne, a mieszkańcy pięciu województw powinni przygotować się na możliwe przerwy w dostawie prądu.

Wraz z burzami przewidywane są silne opady deszczu, wiatr do 70 km/h, grad oraz wzrost temperatur; podobne, choć łagodniejsze zjawiska mogą wystąpić też w poniedziałek.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia meteorologiczne, którymi objęte są tereny całego kraju. Prawdopodobieństwo wystąpienia wyładowań oceniane jest na 75-80 proc.

Jak wskazują synoptycy, burzom towarzyszyć będą intensywne opady deszczu od 15 do 25 mm. Będzie też wietrznie, w porywach do 70 km/h. Lokalnie występować może także grad.

Zagrzmi w całej Polsce, zwłaszcza na południu. Gdzie jest burza?

IMGW przewiduje, że burze rozpoczną się ok. godz. 13:00 i przetoczą się przez Polskę, wyciszając się dopiero późną nocą. Wyjątkowo niebezpiecznie może zrobić się zwłaszcza na południu kraju.

Rządowe Centrum Bezpieczeństwa wydało alert dla pięciu województw:

małopolskiego,

podkarpackiego,

śląskiego,

świętokrzyskiego,

łódzkiego.

W treści ostrzeżenia czytamy, że ich mieszkańcy powinni przygotować się na możliwość przerw w dostawie prądu. RCB zaleca też bieżące śledzenie komunikatów pogodowych.

O wyjątkowo silnych wyładowaniach atmosferycznych we wspomnianych regionach informuje też IMGW, które wydało dla nich alerty meteorologiczne drugiego stopnia. Instytucja pisze też o "bardzo silnych opadach deszczu" od 25 mm do 35 mm, a punktowo nawet do 50 mm.

Prognoza pogody. Burze też w poniedziałek

Względem ostatnich dni wzrosną też temperatury. W niedzielę termometry wskażą od ok. 20 st. C na północnym zachodzie do 25 st. C na wschodzie i 27 st. C na południu.

Burze pojawić mogą się również w poniedziałek, choć według wstępnych prognoz, będą mniej intensywne niż dnia poprzedniego. Towarzyszyć będą im opady deszczu, maksymalnie do 20-25 mm.

Temperatury maksymalne sięgną nawet 28 st. C na południu kraju. Chłodniej będzie na północy, nad morzem ok. 19 st. C.

