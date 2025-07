Z kolei we wtorek wyższe temperatury utrzymają się prawie w całym kraju, osiągając maksymalnie 26 stopni Celsjusza na południowym zachodzie . Wyjątkiem będzie północ Polski, gdzie możemy spodziewać się ponownego spadku do 21 stopni. Podobnie jak w dniu poprzednim spodziewane jest zachmurzenie oraz opady deszczu z burzami .

Natomiast w niedzielę 20 lipca temperatury wzrosną nawet do 27 stopni na zachodzie naszego kraju. Ciepło będzie także na południowym zachodzie - do 25 stopni. Z kolei w centrum spodziewane są wskazania od 22 do 24 stopni. Najzimniej będzie natomiast na wschodzie - do 17 stopni.