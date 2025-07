Na terenie województwa uszkodzonych zostało ok. 90 dachów, w tym w kościele w Brzesku . Poszycie o powierzchni 100 m kwadratowych zerwane zostało ze szkoły w Nieszkowicach Wielkich .

- Naderwany i częściowo zerwany został dach o powierzchni ok. 100 metrów kwadratowych na szkole podstawowej. Zabezpieczamy go, żeby nie dopuścić do jakichś skutków wtórnych i strat - tłumaczył w rozmowie z Polsat News bryg. Paweł Matyjasik z Komendy Powiatowej PSP w Bochni.