"W najbliższym czasie prognozowany jest coraz intensywniejszy rozwój burz na południu i południowym wschodzie kraju . Oprócz ulewnych opadów deszczu, burzom towarzyszyć mogą także lokalnie silne porywy wiatru do około 80-90 km/h, oraz grad, miejscami duży, do około 3 cm średnicy" - informuje IMGW w komunikacie.

O nasilających się burzach informuje Sieć Obserwatorów Burz | Obserwatorzy.info. We wpisie w serwisie X ostrzega, że "niebawem zagrzmi w Brzesku ", a do wyładowań dochodzi również na Podkarpaciu . Mimo wszystko strefa największych wyładowań powinna ominąć Kielce, jednak "na jej drodze może znaleźć się także Opatowiec " - czytamy we wpisie:

Burze pojawią się także na zachodzie , jednak to te na południowym wschodzie będą najsilniejsze. Mogą przynieść tam porywy wiatru dochodzące do około 100 km/h oraz sumę opadów sięgającą 45 litrów wody na metr kwadratowy. Możliwe, że lokalnie rozwiną się superkomórki burzowe .

Najbardziej deszczowo będzie we wschodniej części kraju, gdzie może napadać do 25-35 litrów wody na metr kwadratowy, a porywy wiatru osiąfać do 80 km/h, choć z czasem osłabną do około 70 km/h.