Miesięczne dziecko zmarło na krztusiec

Według danych Głównego Inspektoratu Sanitarnego liczba zachorowań na krztusiec w Polsce wzrasta. Od początku roku odnotowano niemal siedem tysięcy przypadków tej choroby, co stanowi trzykrotny wzrost w porównaniu do średniej z poprzednich lat.

Krztusiec. Jakie są objawy choroby?

Krztusiec, inaczej koklusz, to ostra choroba układu oddechowego, która może przypominać zapalenie oskrzeli. Jest to choroba bakteryjna, ale nie wirusowa, dlatego w przebiegu leczenia stosowane są antybiotyki. Do zakażenia dochodzi, gdy pałeczka krztuśca, Bordetella pertusis, dostaje się do dróg oddechowych.