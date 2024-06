Gorący apel Lasów Państwowych. "Opanujcie się"

Chociaż owoce te kuszą swoim wyglądem, niekiedy zapachem, to należy pamiętać o ważnej kwestii, jaką jest umycie malin czy jagód przed zjedzeniem.

Lasy Państwowe ostrzegają. Chodzi o owoce zerwane w lesie

"Aby ustrzec się zagrożeń na nich czyhających należy zrobić bardzo prostą rzecz - przed zjedzeniem myjemy znalezione owoce . To tylko chwila, a możemy ustrzec się przed straszną chorobą jaką jest bąblowica" - czytamy w komunikacie.

Owoce leśne mogą być zagrożeniem. Należy pamiętać o ważnej rzeczy

Jak przekazano w komunikacie, z połkniętych jaj tasiemca psiego w jelicie człowieka wykluwają się pasożyty, które przedostają się przez błonę śluzową jelita i "dostają się do wątroby, gdzie większość się zagnieżdża".

Część z nich przedostaje się do krwioobiegu, a następnie przemieszcza się do narządów i układów w ludzkim ciele. "Inwazja larw Echinococcus granulosus prowadzi do powstania pojedynczych lub (rzadziej) mnogich, jednokomorowych torbieli w wątrobie (60 proc.), w płucach (20 proc.), rzadziej w śledzionie, mózgu, kościach" - alarmują Lasy Państwowe.