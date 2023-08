W przyrodzie występuje około 40 rodzajów borowików . Natomiast w Polsce można jedynie spotkać połowę z nich . Przez to, że wiele gatunków prawdziwków występuje niezwykle rzadko, są pod ochroną. Dowiedz się, których grzybów nie warto zbierać .

Trujące gatunki borowika w Polsce

Borowik szatański może występować w lasach od lipca do października . Najbardziej lubi lasy bukowe oraz dębowe. Jego trzon ma żółty kolor i jest pokryty wyraźną krwisto-czerwoną siateczką. Bardzo często jego trzon jest pękaty, a sam grzyb jest szerszy niż wyższy. Po przełamaniu owocnik momentalnie błękitnieje.

Borowik purpurowy preferuje ciepły klimat . Dlatego może występować w Polsce od lipca do października . Jego trzon ma walcowaty kształt oraz czerwony kolor. Kapelusz jest półkolisty albo nawet poduchowaty i najczęściej przyjmuje żółto-brązowy kolor. Ma słaby zapach oraz łagodny smak. Mimo to jest silnie trujący.

Borowik korzeniasty lubi ciepłe i suche tereny oraz gleby wapienne. Można go często spotkać od lipca do października. Młode osobniki mogą kształtem przypominać kulkę. Starsze okazy zaczynają przybierać walcowate kształty. Zwykle jest w żółto-białym kolorze , a jego podstawa może mieć nawet szaro-brunatną barwę .

Po naciśnięciu na grzybie pojawiają się delikatne niebieskie barwy . Ma gorzki smak. Należy pamiętać, że nie wolno go próbować, bo jest trujący.

Jadalne gatunki borowika

Borowik szlachetny to najpopularniejsza i najbardziej poszukiwana odmiana prawdziwka. Nazywany jest również dębowym lub prawdziwym. Ten grzyb najczęściej występuje we wrześniu, październiku oraz listopadzie w lasach iglastych, oraz mieszanych.

Kapelusz borowika szlachetnego początkowo jest biały , a później staje się ciemnobrązowy . Ma twardy, jędrny i zwarty miąższ. Prawdopodobieństwo pomylenia go z innym gatunkiem grzyba jest niewielkie.

Borowik królewski to dość rzadki okaz. Najczęściej można go spotkać od maja do września w kotlinach i lasach liściastych. Lubi także wapienne gleby porośnięte trawą.