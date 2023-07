Trzylatek zjadł "zabójcze" jagody. Reakcja była natychmiastowa

Do dramatycznej sytuacji doszło w Krościenku. Do gabinetu opieki całodobowej zgłosili się rodzice z małym dzieckiem, które podczas spaceru zjadło wilcze jagody. Pełniąca dyżur lekarz Paulina Mrówka natychmiast zajęła się małym pacjentem. To była walka z czasem. Skontaktowała się z lekarzem dyżurnym Oddziału Pediatrii Podhalańskiego Szpitala Specjalistycznego w Nowym Targu - Katarzyną Żurek. Tylko dzięki szybkiemu działaniu lekarzy i współpracy udało się uratować życie dziecka. Jeszcze w Krościenku zostało ono poddane płukaniu żołądka.