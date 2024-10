Sprawa Amber Gold. Jest decyzja Sądu Najwyższego

Kasacja w tej sprawie wpłynęła do SN w lipcu zeszłego roku. Sprawą zajmował się skład trojga sędziów SN pod przewodnictwem Adama Rocha. W składzie byli także sędziowie Anna Dziergawka i Antoni Bojańczyk. Wszyscy ci sędziowie zostali wyłonieni do SN w procedurach przed Krajową Radą Sądownictwa po 2017 roku. Jeszcze w październiku zeszłego roku SN pozostawił bez rozpoznania wniosek P. o wyłączenie sędziego Bojańczyka z udziału w tej sprawie w związku z okolicznościami jego powołania do SN.

Reklama