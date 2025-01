"Gigantyczna bajka". Prezes PiS reaguje ws. raportu Prokuratury Krajowej

Prezes PiS ocenił, że w polskim sądownictwie dochodzi do nowych zjawisk, które "wpisują się w to, co działo się w wymiarze sprawiedliwości od dłuższego czasu, ale osiągnięto nową jakość". - Najpierw w warszawskim Sądzie Apelacyjnym, a teraz w Sądzie Okręgowym dokonuje się zmiany polegającej na tym, że grupę "neosędziów" przesuwa się do wydziału, w którym nie podejmuje się żadnych istotnych decyzji, a w szczególności nie wydaje się wyroków - powiedział. Reklama

Kaczyński powiedział, że dzieje się to wbrew Ustawy o sądach powszechnych. - Krótko mówiąc, łamie się zasadę niezawisłości sądów - dodał.

- To przedsięwzięcie ma bardzo wyraźny cel. Chodzi po prostu o przeprowadzenie procesów politycznych przeciwko naszej formacji politycznej, która jest dzisiaj w opozycji i zweryfikowanie w opinii publicznej - która nie we wszystkim się orientuje - tez, które są stawiane w sposób bezczelny i kłamliwy - dodał. - Tezy, że nasza formacja masowo łamała prawo w różnych kontekstach, dla różnych celów. Jest to nieprawda - podkreślił.

- Jest to przedsięwzięcie całkowicie niemożliwe do zaakceptowania i pokazujące, że ten reżim idzie w dalszym ciągu ku dyktaturze. Przy czym kontekstem tego wszystkiego, co się w tej chwili dzieje jest kampania wyborcza - dodał.

- Można do tego jeszcze dodać, że ten dokument, który został przygotowany przez obecnie rządzących i ostatnio przedstawiony jest mówiąc najkrócej dowodem tego, że cala ta opowieść o gigantycznych nadużyciach, o 150 mld zł, to jest jedna gigantyczna i bezczelna bajka, która ma wprowadzić w błąd społeczeństwo, która ma doprowadzić do tego, by odwrócić zupełnie rzeczywistość w Polsce - wyjaśnił. Reklama

Prokuratura Krajowa przedstawiła we wtorek częściowy raport z audytu postępowań z okresu rządów Zjednoczonej Prawicy z lat 2016-2023. Przygotował go zespół 10 prokuratorów, których zadaniem było zbadanie m.in. śledztw wszczynanych lub umarzanych z powodów politycznych. Raport obejmuje 200 spośród 600 badanych spraw, w 163 stwierdzono istotne nieprawidłowości; mamy 53 postępowania karne lub służbowe, które już trwają lub zostaną zainicjowane - poinformowali członkowie zespołu.

Artykuł aktualizowany

---

