Jak stwierdził Appathurai, 32 państwa członkowskie NATO są już w sytuacji, w której rosyjskie ataki hybrydowe w Europie , Stanach Zjednoczonych i Kanadzie zbliżają się do poziomu, który byłby "całkowicie nie do przyjęcia" jeszcze pięć lat temu .

Rosyjski sabotaż wszedł na nowy poziom? Wysoki urzędnik NATO komentuje

Hybrydowe zagrożenie ze wschodu. "Istnieje realna perspektywa"

Appathurai został też zapytany o to, czy obawia się, że ewentualny rosyjski atak hybrydowy może przekroczyć próg, który skłania NATO do zastosowania zbiorowej odpowiedzi na mocy artykułu 5 (zgodnie z którym atak na jednego członka Sojuszu jest uważany za atak na wszystkich) i pójścia na wojnę z Rosją. - To, co naprawdę mnie martwi, to fakt, że jeden z takich ataków może przebić się na naprawdę dużą skalę - przyznał.