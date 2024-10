Fragment gwiezdnej skały nad Polską. Doniesienia o spadających kawałkach

"Szczegółowa analiza nagrań pozwoliła nam ustalić, że skała dotarła do wysokości 29,4 km nad Ziemią, zwalniając do ok. 4 km/s i gasnąc mniej więcej 25 kilometrów na wschód od Mławy w woj. mazowieckim. Pod koniec lotu ustało obtapianie powierzchni skały i wszystko wskazuje na to, że meteoryt dotarł do gruntu" - przekazali przedstawiciele Skytinel.

