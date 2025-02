Półkolonie to forma zorganizowanego wypoczynku, która w przeciwieństwie do kolonii, odbywa się w miejscu zamieszkania dziecka. Po zapisaniu się na półkolonie uczestnik może brać udział w rozmaitych aktywnościach (sportowych, artystycznych czy językowych), które zazwyczaj trwają kilka godzin w trakcie dnia. Przeważnie odbywają się one w szkołach lub placówkach kulturalnych (takich jak na przykład Młodzieżowe Domy Kultury).

