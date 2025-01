Ferie zimowe. Nowy podział terminów

Według rozporządzenia ministra edukacji narodowej z 11 sierpnia 2017 r. w sprawie organizacji roku szkolnego, ferie zimowe w poszczególnych województwach trwają dwa tygodnie w okresie od połowy stycznia do końca lutego . Minister edukacji ogłasza terminy rozpoczęcia i zakończenia ferii zimowych w szkołach na obszarze poszczególnych województw, nie później niż do końca czerwca każdego roku poprzedzającego o dwa lata rok, w którym będą trwały ferie zimowe.

Nowe zasady ferii zimowych. Z czego wynikają zmiany?

Co z województwami podlaskim i warmińsko-mazurskim?

Dwa województwa - podlaskie i warmińsko-mazurskie - od lat miały oddzielne terminy ferii, ponieważ wynikało to z historycznych uwarunkowań. W 2011 roku 6 stycznia został przywrócony jako dzień wolny od pracy, a wówczas zmieniono harmonogram ferii w tych dwóch województwach, by dostosować go do kalendarza świątecznego.