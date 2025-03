Z dokumentu dowiadujemy się, że w wydziale ruchu drogowego Komendy Wojewódzkiej wygenerowano listę osób, które posiadają zarejestrowane czynne zakazy prowadzenia pojazdów. Funkcjonariusze dostali wytyczne, by sprawdzać, czy kierowcy stosują się do orzeczeń sądowych, przepytując ich sąsiadów .

Od 1 grudnia zeszłego roku do 27 lutego policjanci złapali 64 kierujących, którzy naruszyli sądowy zakaz prowadzenia pojazdów - podaje rzeczniczka KWP w Białymstoku. Sprawdziliśmy, czy policja w innych województwach ma podobne sposoby na łamiących zakazy kierowców.

Od mieszkańców woj. zachodniopomorskiego słyszeliśmy, że tamtejsza policja podejmuje podobne działania, co funkcjonariusze z Podlasia. Rzeczniczka KWP w Szczecinie przekazała Interii , że rzeczywiście jednym ze sposobów zapobiegania przestępstwom, wykroczeniom oraz zjawiskom kryminogennym jest "przeprowadzanie rozmów w różnych środowiskach, w tym sąsiedzkich".

Podobne działania prowadzi policja na Pomorzu i w Łódzkiem, co potwierdzają Interii rzecznicy komend wojewódzkich policji. W pomorskim zakaz prowadzenia pojazdów posiada blisko 12 tysięcy osób. Z kolei w woj. łódzkim ponad 17 tysięcy osób (w tym ponad pięć tysięcy dożywotnio).

Rzecznik KWP w Krakowie podkreśla, że funkcjonariusze koncentrują się na kontrolach drogowych, poprzedzonych monitorowaniem i analizą recydywy na podstawie dostępnych baz danych. W Krakowie przeprowadzono również prace konsultacyjne nad nowymi metodami postępowania. "Na ich podstawie (...) wystosowano polecenie zaktywizowania funkcjonariuszy , którzy podejmą się rozpoznania i pozyskania informacji na temat przypadków niestosowania się do orzeczonego środka karnego" - przekazuje Interii kom. Rafał Knapik z zespołu prasowego KWP w Krakowie. Co najmniej jeden taki zakaz dotyczy 15 362 osób w Małopolsce.

Mł. insp. Monika Chlebicz, rzeczniczka KWP w Bydgoszczy zwraca uwagę, że "inicjowanie i organizowanie działań mających na celu zapobieganie popełnianiu przestępstw i wykroczeń" to jedno z podstawowych zadań policji. "Informacje o orzeczonych zakazach trafiają także do dzielnicowych, którzy, będąc w rejonie, mogą skutecznie realizować to zadanie" - czytamy w przesłanej odpowiedzi.